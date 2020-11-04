Тверь, 4 ноября, 2020, 11:44 — ИА Регнум. В Тверской области за минувшие сутки подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом, это на четыре случая больше, чем сутками ранее. Данные 4 ноября опубликовал региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки признаны выздоровевшими после коронавируса и выписаны 113 человек. За тот же период в статистику смертности вошли ещё пять пациентов.

Всего на 4 ноября в Тверской области подтверждено 10 207 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписаны 5912 человек, скончались 335 человек с коронавирусом. Изолированы и находятся под наблюдением врачей 3960 человек.