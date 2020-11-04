Вашингтон, 4 ноября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Заявления действующего президента США Дональда Трампа о его победе на выборах президента США являются «преждевременными», и потому социальная сеть Facebook будет давать напоминания о том, что подсчет голосов еще ведется. Об этом 4 ноября сообщается в заявлении компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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"После того как президент Трамп начал делать преждевременные заявления о победе, мы начали публиковать уведомления в Facebook и Instagram, что голоса всё еще подсчитывают и что победитель пока не прогнозируется», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такие отметки с подобной информацией ставятся на записях обоих кандидатов в американские президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из предварительных результатов подсчета голосов стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок от американской Республиканской партии, является лидером в пяти штатах страны, в которых ещё ведется подсчет голосов избирателей.