Донецк, 4 ноября, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Более 170 тыс. жителей ДНР стали гражданами РФ. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин 4 ноября в своём поздравлении по случаю Дня народного единства, опубликованном на официальном сайте политика.

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«С каждым днём все крепче становятся наши узы: на данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей Донецкой Народной Республики», — рассказал он.

Пушилин отметил, что Донбасс заплатил большую цену за своё стремление к единству с Россией и поблагодарил РФ за поддержку в борьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что в случае захвата Донбасса Украиной граждане РФ, проживающие в регионе, будут считаться иностранцами, кроме того, у них будет право уехать за пределы Украины.