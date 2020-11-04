Рязань, 4 ноября, 2020, 11:28 — ИА Регнум. В Рязанской области 4 ноября выявили ещё 103 носителя коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три случая меньше предыдущих суток. Скончались два пациента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прироста распространения коронавируса за сутки составил 0,9%. Всего в Рязанской области подтверждено 11 тыс. 132 случая заражения инфекцией, выздоровели 7964 человек, в том числе 84 выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального штаба в регионе зарегистрировано ещё два летальных исхода у пациентов с коронавирусом. Всего от осложнений на фоне инфекции скончалось 65 человек.