Киев, 4 ноября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Итоги местных выборов на Украине стали личным провалом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан 4 ноября в интервью изданию «Украинская права».

Пресс-служба МВД Украины Выборы на Украине

По его словам, результат, показанный партией «Слуга народа», означает снижение народного доверия к политсиле, но пока что не является катастрофой.

«Надо делать выводы, надо, конечно, наказать виновных. Насколько я понимаю, виновных наказывать не будут, а как всегда, их наградят, а тех людей, которые действительно работали — сейчас будут наказывать», — отметил Богдан.

Как сообщало, ранее депутат Верховной рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о массовых фальсификациях, зафиксированных на украинских выборах, а также раскритиковал власти за затягивание подсчёта результатов волеизъявления.