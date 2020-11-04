Соледар, ДНР, 4 ноября, 2020, 10:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 4 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

На донецком направлении боевики ВСУ выпустили по территории ДНР пять гранат из автоматического станкового гранатомёта (АГС).

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказался населённый пункт Яковлевка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали.

Напомним, ранее в районе населённого пункта Водяное, подконтрольного ВСУ, наблюдатели зафиксировали два взрыва неизвестного происхождения.