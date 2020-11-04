Киев, 4 ноября, 2020, 09:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине зафиксировали очередной рекорд — 9524 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил 4 ноября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ресурса за сутки от последствий болезни скончались 199 человек, 7536 пациентов выздоровели.

Лидерами по суточному приросту числа заразившихся остаются Киев и Харьковская область — примерно по 850 случаев.

Всего за время пандемии на Украине выявили 420 617 случаев заражения коронавирусом, из них 7731 случай оказался смертельным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве Украины заявили о планах по развёртыванию мобильных госпиталей в Киеве, Донецкой и Одесской областях страны.