Санкт-Петербург, 4 ноября, 2020, 09:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в сгоревшем каркасном частном доме погибли три человека, ещё три оказались в больнице. По предварительным данным, в сгоревшем здании мог находиться частный «дом престарелых».

Tammy Sue Пожар

Как сообщили 4 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре на территории дома 93 по проспекту Красных Командиров в Красносельском районе города поступило на пульт дежурного около 05:31 мск в среду.

В двухэтажном каркасно-щитовом размером частном жилом доме происходило горение кровли и второго этажа на общей площади 100 кв.м. В какой-то момент произошло обрушение кровли. Усилиями пожарных к 06:19 пожар удалось локализовать.

«Во время проливки сгоревших конструкций были обнаружены тела троих погибших, все взрослые. Три человека были доставлены в больницу для осмотра»,— уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечены от МЧС пять единиц техники и 19 человек личного состава. В настоящее время все причины и обстоятельства пожара, а также личности погибших выясняются.