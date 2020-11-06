4 ноября Россия уже в 16-й раз отмечает День народного единства. Праздник посвящён событиям 1612 года, когда ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало поляков из Москвы. В 2020 году этот праздничный день проходит в условиях пандемии коронавируса. О том, как его отмечают в очном формате и в режиме онлайн, — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

09:28 04.11.2020 На Тихоокеанском флоте (ТОФ) ВМФ России с подъёма Государственного и Военно-морского Флага и флагов расцвечивания на кораблях начались праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ. Об этом: Тихоокеанский флот ВМФ России начал праздновать День народного единства

09:29 04.11.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем народного единства и отметил, что праздник объединяет граждан нашей страны, независимо от их национальности, вероисповедания и взглядов. Подробно: Володин: День народного единства объединяет страну

09:32 04.11.2020 В Оренбургской области 4 ноября состоится онлайн-марафон национальных культур региона. Акция приурочена к празднованию Дня народного единства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Также об этом: В Оренбуржье организуют марафон национальных культур и фотовыставку

09:34 04.11.2020 В Перми в рамках празднования Дня народного единства 4 ноября запустят телемарафон с концертной программой «Единство разных на Земле одной» на телеканале «ВЕТТА». Коллективы Дворца культуры им. Солдатова, а также приглашённые артисты исполнят вокальные и танцевальные номера. На разных онлайн-площадках будет организовано несколько десятков мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии. Подробнее об этом: В Перми День народного единства пройдёт в онлайн-формате

09:36 04.11.2020 Музей истории Оренбурга в рамках Дня народного единства сегодня, 4 ноября, проведет цикл интернет-мероприятий, сообщает пресс-служба городской администрации. В течение дня учреждение организует онлайн-акцию «В единстве наша сила». Ее участники должны разместить на официальных страницах музея в соцсетях свои фотографии в национальных костюмах или в одежде с национальными узорами. С помощью онлайн-викторины «Россия. Родина. Единство» каждый пользователь сможет проверить и освежить свои знания по истории родного города. Также читайте: В Оренбурге в День народного единства проведут онлайн-акции

09:42 04.11.2020 Президент РФ Владимир Путин в День народного единства планирует пообщаться с представителями религиозных конфессий в видеоформате, возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в центре Москвы и посетит Музей археологии Чудова монастыря. Также ему представят обновлённый колокольный звон курантов Спасской башни. Об этом: Кремль рассказал о графике Путина в День народного единства

09:44 04.11.2020 Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал сотрудников республиканского агентства по делам национальностей (АДН) не подменять живую работу с людьми отчётами о заседаниях и разработанных программах. По его словам, межнациональные отношения невозможно прописать в законах и отрегулировать инструкциями и нормативами. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в преддверии Дня народного единства, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробнее об этом: Глава Тувы рассказал о главных задачах в сфере межнациональных отношений

09:46 04.11.2020 В Ульяновской области проходят мероприятия, посвящённые празднованию Дня народного единства. Всего запланировано 300 событий, которые идут в онлайн-режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. Об этом: Празднование Дня народного единства в Ульяновской области завершат 6 ноября

09:48 04.11.2020 В онлайн-формате пройдет праздничная программа Дня народного единства 4 ноября в Краснодарском крае, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона. Для жителей Кубани организуют кинолектории, экскурсии, акции, конкурсы, классные уроки, лекции, флешмобы. Подробнее: На Кубани День народного единства отметят в онлайн-формате

09:55 04.11.2020 Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM.

10:08 04.11.2020 В Свердловской области ко Дню народного единства подготовлена большая программа праздничных мероприятий. Среди них выставки и фестивали, Молодёжный межрегиональный форум «Урал — национальная география», «Большой этнографический диктант» и другие. В связи с пандемией основная часть этих мероприятий пройдёт в режиме онлайн.

10:10 04.11.2020 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил земляков с Днём народного единства. [[[quote-0]]]

10:11 04.11.2020 «Сегодня, сталкиваясь с новыми вызовами и задачами, мы, как и прежде, черпаем силу в традициях национального единения и сплоченности, доблести и чести, преданного служения Отечеству, — сказал Евгений Куйвашев. — Сейчас мы особенно остро ощущаем, как важна командная работа, консолидация всех сил общества для преодоления трудностей текущего периода. В единстве наших устремлений — залог благополучия и процветания нашей страны, нашего региона», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

10:13 04.11.2020 В Кургане ко Дню народного единства открылась выставка «Народы и образы. Национальные культуры Зауралья: многообразие и единство». Читайте подробнее: В Кургане открылась выставка национальных культур Зауралья

10:13 04.11.2020 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер тоже поздравил своих земляков с праздником. Он, в частности, сказал: «Движение вперед не даётся легко. Но я верю, что вместе нам по плечу любые задачи, будь то в экономике, социально-культурной сфере, оборонном комплексе. Желаю вам, дорогие земляки, успехов во всём, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях. С праздником, с Днём народного единства!»

10:17 04.11.2020 Экспонаты выставки Курганского краеведческого музея, посвящённой Дню народного единства. Фото пресс-службы губернатора Курганской области.

10:35 04.11.2020 Большинство жителей России (68%) высказались в пользу того, что стране нужен праздник День народного единства, отмечаемый 4 ноября. Об этом свидетельствуют обнародованные 3 ноября данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Подробности в материале: Большинство жителей РФ считают, что День народного единства нужен — опрос

10:55 04.11.2020 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем народного единства, который страна отмечает 4 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Читайте подробнее: Глава Кубани поздравил жителей с Днём народного единства

11:12 04.11.2020 Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска состоялась в Краснодаре на Главной городской площади в День народного единства 4 ноября, сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале: В Краснодаре в День народного единства прошла церемония поднятия флага РФ

11:17 04.11.2020 В Тюмени большинство мероприятий в День народного единства из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу проводится в режиме онлайн. Но есть несколько событий, которые можно посетить очно, — это уличные концерты и народные гуляния. Подробности в материале: В Тюмени в День народного единства пройдут уличные концерты

11:24 04.11.2020 В связи с отмечаемым сегодня, 4 ноября, Днём народного единства губернатор Виктор Томенко и председатель регионального парламента Александр Романенко обратились к гражданам с поздравительной речью. В их обращении, в частности, сказано: «День народного единства символизирует мужество, самоотверженность многих поколений россиян, умение сплотиться перед лицом любой угрозы родной земле. Любовь к Отечеству на протяжении столетий объединяет наш многонациональный народ. Верность традициям патриотизма, уважение к прошлому своей страны составляют главный смысл этого праздника. Неслучайно он приурочен к важнейшему периоду отечественной истории, когда представители разных сословий и вероисповеданий объединились, чтобы положить конец Смутному времени и освободить страну от захватчиков», — говорится в обращении первых лиц. Читайте подробнее: Первые лица Алтайского края вспомнили о «Смутном времени»

11:40 04.11.2020 Барнаульский градоначальник Вячеслав Франк поздравил горожан с Днём народного единства, отмечаемым сегодня, 4 ноября, и пожелал им «здоровья, счастья, мира и благополучия, оптимизма и удачи во всех добрых начинаниях». В его открытом обращении также сказано: «Этот праздник уже давно стал символом сплоченности многонационального народа и преданности Отечеству. В самые сложные моменты истории нашей страны единение всех народов помогло сохранить свободу и независимость России. Праздник напоминает нам, что только вместе мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи, достойно ответить на все вызовы времени, обеспечить достойное будущее нашим детям». Об этом: Жителям Барнаула пожелали мира и благополучия

11:56 04.11.2020 С Днём народного единства поздравил крымчан глава Республики Крым Сергей Аксёнов 4 ноября на страницах в соцсетях. «Это один из главных государственных праздников нашей страны. Его истоки восходят к славным и героическим событиям 1612 года, когда люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий сплотились перед лицом смертельной угрозы, которая нависла над нашим Отечеством», — отметил, в частности, Аксёнов. Читайте также: Аксёнов: единство народов стало основой победы Крымской весны

11:59 04.11.2020 День народного единства. Нижегородская область. government-nnov.ru

12:08 04.11.2020 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с праздником — Днём народного единства, отмечаемым сегодня, 4 ноября. В поздравлении, в частности, говорится: «Этот праздник выкован нашей историей. Мы с вами знаем, что, когда мы вместе и когда мы едины, укрепляется государство, растет благосостояние народа, наступает стабильность и спокойствие. Как только между нами возникают разногласия, как только внутри страны наступает сумятица, это сразу наихудшим образом сказывается на людях». Также Александр Осипов напомнил, что в регионе растет количество заболевших в результате распространения коронавирусной инфекции. Об этом: Губернатор Забайкалья: «Этот праздник выкован нашей историей»

12:11 04.11.2020 Беречь здоровье и бодрость духа призвали жителей Воронежской области губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Владимир Нетёсов в своём поздравлении с Днём народного единства. Текст поздравления 4 ноября размещён на портале правительства региона. Подробности в материале: Воронежцев в День народного единства призвали беречь здоровье

12:41 04.11.2020 В связи с отмечаемым сегодня, 4 ноября, Днём народного единства губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с гражданам с поздравительной речью. В ней он, в частности, напомнил, что более 400 лет назад народное ополчение во главе с купцом Мининым и воеводой Пожарским, действуя всем миром, отстояло Российское государство и прекратило Смуту. «Тогда российский народ объединило чувство ответственности за судьбу страны. Мы помним об этом великом событии, чтим историю нашего государства, гордимся нашим прошлым и настоящим, делаем всё, чтобы наша Родина была сильной, могучей и процветающей», — подчеркнул губернатор Приангарья. Читайте также: Жителям Приангарья пожелали счастья, мира и благополучия

12:47 04.11.2020 В Оренбурге 4 ноября, в День народного единства, состоится открытый показ российской спортивной драмы «Движение вверх». Он пройдёт в 18:00 по местному времени (16:00 мск) в формате автокинотеатра на площади им. В. И. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии. Об этом: В Оренбурге в честь Дня народного единства запускают автокинотеатр

12:59 04.11.2020 В связи со взрывным распространением коронавируса празднование Дня народного единства в Иркутской области проходит в онлайн-формате. Как сообщает сегодня, 4 ноября, пресс-служба иркутской мэрии, одним из самых ярких мероприятий, приуроченных к государственному празднику, стал квиз «Иркутск — наш общий дом». «Администрация города в партнерстве с Общественной палатой Иркутска проводит интеллектуально-развлекательную игру для юных представителей национально-культурных объединений и военно-патриотических организаций уже в пятый раз. В этом году из-за опасности распространения коронавирусной инфекции игра состоится в режиме онлайн», — пояснили в администрации Иркутска. Об этом: В Иркутске День народного единства отмечают в онлайн-формате

13:14 04.11.2020 В День народного единства президент России Владимир Путин принял участие в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, находящемуся на Красной площади в Москве. Об этом 4 ноября сообщает телеканал «Россия 24». Подробности в материале: Путин принял участие в возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому

13:18 04.11.2020 Волонтёры «Мы вместе» вручили сладкие подарки медикам «ковидных» госпиталей Свердловской области. Торты к чаю добровольцы в День народного единства привезли для врачей и медперсонала, работающих в «красных зонах» больниц Серова, Ирбита, Краснотурьинска, екатеринбургских ГБ №14, 3, 40, Обласной наркологической больницы, детской областной больницы, «скорой» и других медучреждений региона. Добровольцы уверены, что акция поможет поднять боевой дух медикам, которые сегодня работают в условиях беспрецедентной нагрузки.

13:51 04.11.2020 С Днем народного единства, которое в России отмечают 4 ноября, поздравил жителей Москвы мэр российской столицы Сергей Собянин. Текст поздравительной телеграммы 4 ноября опубликован на официальном сайте мэра Москвы. Подробности в материале: Собянин поздравил жителей Москвы с Днем народного единства

14:33 04.11.2020 Свердловская область отмечена на федеральном уровне за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Об этом: Средний Урал отметили за вклад в укрепление единства народов России

15:20 04.11.2020 В День народного единства 4 ноября на экраны в России вышел в прокат исторический художественный фильм режиссёра Вадима Шмелёва «Подольские курсанты». Одним из первых зрителей новой киноленты о Великой Отечественной войне стал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. Читайте подробнее: Калужский губернатор Шапша оценил фильм «Подольские курсанты»

15:42 04.11.2020 Происходящие в мире перемены являются серьёзными вызовами для традиционных ценностей, заявил президент России Владимир Путин 4 ноября в рамках традиционной встречи с представителями религиозных конфессий в День народного единства. Подробности в материале: Путин заявил об угрозе для традиционных ценностей в современном мире

15:46 04.11.2020 Межнациональный и межрелигиозный мир для такой огромной страны, как Россия, является основой основ. Об этом 4 ноября заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия им встречи с представителями религиозных конфессий. Читайте также: Путин: межнациональный и межрелигиозный мир — это основа основ для России

15:55 04.11.2020 Межнациональная ситуация в ряде стран является сложной, и нужно сделать всё, чтобы избежать этого в России. Об этом 4 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия им встречи с представителями религиозных конфессий. Читайте подробнее: Путин назвал сложной межнациональную ситуацию в ряде стран

15:56 04.11.2020 В одном из торговых центров Тюмени молодые активисты провели праздничный турнир по сбору спилс-карты России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России». Согласно заданию состязания, тюменцам было необходимо собрать спилс-карту России, состоящую из 85 магнитных элементов-регионов. Количество попыток было не ограничено, главная цель соревнования — проверить знания по географии нашей многонациональной страны. Наилучший результат показала тюменка Кристина Левина, собравшая карту Российской Федерации за 4 минуты и 55 секунд. Всего в акции приняли участие более 50 посетителей торгового центра. Читайте также: Тюменцы в День народного единства на время стали Мининым и Пожарским

16:01 04.11.2020 Тюменцы собирали спилс-карту России в одном из торговых центров областной столицы. Фото пресс-службы тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России»

16:10 04.11.2020 Россия делает все от нее зависящее для того, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен и сохранены жизни людей. Об этом 4 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями религиозных конфессий. Об этом: Россия делает все, чтобы конфликт на Южном Кавказе закончился — Путин

16:24 04.11.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём народного единства. Слова поздравления глава государства адресовал жителям России на онлайн-встрече с представителями традиционных конфессий. Читайте подробнее: Владимир Путин поздравил жителей России с Днём народного единства

16:54 04.11.2020 В Свердловской области 4 ноября прошли мероприятия ко Дню народного единства. Они состоялись как в онлайн-режиме, так и в традиционном формате, сообщает региональный департамент информполитики. Читайте также: На Среднем Урале День народного единства отметили концертами и выставками

17:05 04.11.2020 В Екатеринбурге волонтёры акции #МыВместе поздравляли 4 ноября граждан с Днём народного единства. Они раздавали им брендировнаные защитные маски, сообщает свердловский Департамент информполитики. Читайте подробнее: В День народного единства волонтёры раздали уральцам маски

17:10 04.11.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что цель России состоит не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы укрепить своё единство. Читайте подробнее: Путин назвал целью России духовное укрепление

17:28 04.11.2020 Фото: пресс-служба Нижегородской области

20:52 04.11.2020 Глава России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает 4 ноября пресс-служба Кремля. «Лукашенко поздравил Путина и всех российских граждан с Днём народного единства», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Лукашенко поздравил жителей России с Днем народного единства

21:28 04.11.2020 Губернатор Ненецкого автономного округа, где живут и работают люди более 70 национальностей, поздравил подписчиков «Вконтакте» с Днем народного единства. «Нам с вами повезло жить в великой и сильной стране! Поздравляю вас с праздником! Желаю счастья, добра и крепкого здоровья!», — написал Юрий Бездудный. Фото: https://vk.com/juri_bezdudnyi

21:40 04.11.2020 Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем поздравительном посте назвал способность к объединению важнейшей национальной чертой россиян. «Неодолимая сила единства нашего народа не раз спасала Россию от, казалось бы, неминуемой гибели. Более того, именно это умение ставить общее выше частного лежит в основе всех мирных и военных побед нашей страны и является важнейшей чертой российского национального характера» Читайте также: Пандемия проявила способность россиян к объединению — мурманский губернатор

22:04 04.11.2020 В честь Дня народного единства в Петербурге 4 ноября включили праздничный режим подсветки Дворцового моста. Самый известный мост Северной столицы будет подсвечен в цветах триколора чуть более суток. Подробности в материале: Дворцовый мост подсветили в цветах триколора в честь праздника

07:08 05.11.2020 День народного единства [[Дарья Антонова © ИА REGNUM]]

08:13 05.11.2020 Праздничная инсталляция в Нижнем Новгороде. День народного единства. government-nnov.ru

09:24 05.11.2020 В Екатеринбурге в ночь с 4 на 5 ноября 2020 года включили дополнительную подсветку на телевизионной башне, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Свердловский филиал РТРС включил праздничную иллюминацию в честь Дня народного единства. 180-метровая башня выделилась яркими белыми и красными огнями. Вместе с Екатеринбургом участниками акции стали ещё 15 городов России, включая Москву и Великий Новгород. Читайте также: В Екатеринбурге подсветили телебашню в честь Дня народного единства

09:34 05.11.2020 В Перми вечером 4 ноября, в День народного единства, на телебашне включили праздничную подсветку. Она радовала пермяков и гостей города в течение четырех часов: с 19:00 до 23:00 по местному времени ( 17:00—21:00 мск), сообщает пресс-служба мэрии. Читайте также: Телебашня Перми включила праздничную иллюминацию

09:43 05.11.2020 День народного единства. Праздничная инсталляция в Нижнем Новгороде. government-nnov.ru

09:47 05.11.2020 Сила нашего многонационального народа — в его самодостаточности. Это союз равных народов, каждый из которых имеет свое богатое историко-культурное наследие. Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов в приветственном слове в адрес участников гала-концерта Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и прошло в здании Татарского государственного академического театра оперы и балета им. М. Джалиля (ТАГТОиБ им. М. Джалиля) в Казани.

09:59 05.11.2020 В День народного единства в Железноводске собрались велоэнтузиасты из 21 региона России, которые проехали по маршруту с российским флагом. Единая велоколонна преодолела дистанцию в 11 км, которая пролегла по части маршрута будущего велотерренкура, объединяющего города и горы Ставропольского края.

10:48 05.11.2020 День народного единства [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

12:42 05.11.2020 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что человек, совершающий преступления во имя веры, не может считаться истинно верующим. «Те, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, конечно, им не должно быть прощения, они должны преследоваться по закону, вот о чем шла речь», — сказал Песков.

13:27 05.11.2020 Пытающиеся использовать веру для совершения преступлений, должны преследоваться по закону. Об этом, как заявил 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, шла речь на встрече российского лидера Владимира Путина на встрече с представителями религиозных конфессий. Об этом: Песков объяснил слова Путина о преступлениях из-за веры

14:03 05.11.2020 В память о событиях 1612 года. Фото: government-nnov.ru

15:43 05.11.2020 Торжественные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Приморской общевойсковой армии ВВО. structure.mil.ru

21:30 05.11.2020 Дворцовый мост подсветили в цветах триколора в честь праздника. Дарья Драй © ИА REGNUM