Вашингтон, 4 ноября, 2020, 09:26 — ИА Регнум. Джеки Чан объяснил, почему он стал реже сниматься в голливудских картинах. Об этом 4 ноября собщил портал Cinema Blend.

Gage Skidmore Джеки Чан

В очередном интервью актёр сказал, что он хочет быть уверенным в том, что каждый год зрители будут видеть много его разных сторон.

«Я бы хотел, чтобы зрители считали меня актером, умеющим делать боевики, а не просто звездой боевиков. Я не люблю повторяться», — сказал Джеки Чан.

Издание отметило, что, возможно, актёр «попал в ловушку», когда начал участвовать в голливудских проектах, поскольку он любит играть разные роли. Автор статьи предположил, что из-за этого Чан решил больше сниматься в китайских фильмах, поскольку они дали ему такую возможность. Чан отметил, что при этом он в основном проживает в США.

Напомним, были анонсированы фильмы «Час пик 4» и «Шанхайский рассвет», в рамках этих проектов Джеки Чан должен был воссоединиться с Крисом Такером и Оуэном Уилсоном. Однако после анонса кинокомпании больше не сообщали новостей об этих картинах.