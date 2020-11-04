Вашингтон, 4 ноября, 2020, 09:03 — ИА Регнум. Действующий президент США Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок от американской Республиканской партии, сообщил, что вечером 4 ноября заявит о большой победе.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп в кепке «Make America Great Again»

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"Сегодня вечером я сделаю заявление. Большая ПОБЕДА!» — написал глава американского государства на своей странице в соцсети Twitter.

Также, в другом сообщении, Трамп заявил, что Республиканская партия имеет на выборах президента США большинство голосов, однако Демпартия страны пытается «украсть выборы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в одном из ключевых для выборов президента США американских штатов — Аризоне — на данный момент побеждает кандидат от Демократической партииДжо Байден.