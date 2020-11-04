Киев, 4 ноября, 2020, 08:40 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса не нанесёт сильного урона Украине, поскольку в стране идут более деструктивные процессы. Об этом заявил политический эксперт Елена Дьяченко 3 ноября в эфире телеканала «НАШ».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Эксперт напомнила, что на Украине наблюдается катастрофический разрыв между рождаемостью и смертностью, деиндустриализация, разрушение социальной инфраструктуры, а также ускоренная эмиграция населения страны.

«Я думаю, что каждый сейчас сам за себя. У нас Сомали, у нас правил нет, с патернализмом надо заканчивать», — добавила Дьяченко.

По её мнению, жители Украины не связывают качество жизни в стране с теми людьми, за которых они голосуют на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что из-за конфликта между КСУ и другими ветвями власти Украины страна может распасться.