Вашингтон, 4 ноября, 2020, 08:20 — ИА Регнум. В одном из ключевых для выборов президента США американских штатов — Аризоне — на данный момент побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден. Такой прогноз 4 ноября дает телеканал Fox News.

(сс)marcn Джо Байден

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По данным на 7:27 мск Байден опережает действующего главу государства — Дональда Трампа — в Аризоне более чем на 8%, свои голоса за него отдали 1,2 млн жителей штата, имеющих право голоса, в то время как за кандидата от республиканцев — свыше 1 млн.

При этом в настоящий момент подсчитано только 73% голосов избирателей, однако эксперты издания Wall Street Journal уверены, что ситуация принципиально уже не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи в своем выступлении по случаю знаменательной годовщины рождения пророка Мухаммеда заявил, что внешнеполитический курс страны останется прежним вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США.