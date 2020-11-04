Благовещенск, 4 ноября, 2020, 06:12 — ИА Регнум. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 авиационных полков дальневосточного соединения дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, провели учения при возникновении особых случаев. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба ВКС на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

Летный состав отработал действия при возникновении пожара на самолёте, отказе двигателя, а также вводную на условное покидание бомбардировщика.

Значительное внимание было уделено отработке действий экипажей при обледенении самолёта и при попадании в экстремальные осенне-зимние погодные явления.

Как сообщало ИА REGNUM, дальняя авиация дальневосточного соединения Воздушно-космических сил (ВКС) России налетала за 2020 год более пяти тысяч часов, выполнив план боевой подготовки в полном объёме.