Буэнос-Айрес, 4 ноября, 2020, 04:18 — ИА Регнум. Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне проведут срочную операцию по удалению тромба в мозгу, заявил его лечащий врач Леопольдо Луке в беседе с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Сосуды

«Мы проведем операцию сегодня. Он все понимает, он согласен на хирургическое вмешательство», — заявил он.

Луке добавил, что Марадона в настоящее время находится в клинике Оливиос, где ему проведут операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября легенду футбола Диего Марадону госпитализировали с жалобами на обезвоживание организма и анемию. Совсем недавно футболист отметил свой 60-летний юбилей.