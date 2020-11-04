Вашингтон, 4 ноября, 2020, 04:14 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед по предварительным результатам подсчета голосов, передает телеканал Fox News.

whitehouse.gov Джо Байден

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По его данным, Байден победил в штатах Иллинойс, Вирджиния, Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мэриленд, Делавер, Нью-Джерси, Род-Айленд, Мэн и округе Колумбия. Суммарно к настоящему времени у него 91 голос выборщиков.

В то же время действующий американский лидер Дональд Трамп одержал победу в штатах Индиана, Западная Вирджиния, Кентукки, Теннесси, Миссури, Оклахома, Миссисипи и Алабама. Сейчас у него 56 голосов выборщиков.

Также продолжается подсчёт голосов в штатах восточного побережья США. Пока в Техасе, Канзасе, Мичигане, Огайо, Южной Каролине, Пенсильвании и Нью-Гэмпшире лидирует Байден. Трамп же пока удерживает лидерство в Джорджии, Северной Каролине и Флориде.