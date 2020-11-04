Бишкек, 4 ноября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. «В условиях тяжелых политических потрясений давать деньги — значит выбрасывать их на ветер. Потому что пока непонятно, кто в Киргизии за что отвечает. А вручая деньги или помощь неизвестно кому, нельзя надеяться, что они будут надлежащим образом расходоваться на нужды киргизского общества, а не тратиться на средства борьбы за власть», — российский эксперт по Туркестану Аждар Куртов прокомментировал ИА REGNUM решение Москвы «приостановить финансовую помощь» Киргизии.

Vpk.name Флаги Киргизии и России

По мнению эксперта, пока непонятно, как будет урегулирована ситуация в Киргизии, пока не будут созданы устойчивые парламент и правительство, не будут названы сроки и основания для проведения новых выборов — «никакой значимой помощи от России Бишкек не получит».

"У политических сил в Киргизии разные точки зрения на то, по какому курсу должна идти страна. Пока неизвестно, какая из группировок победит и будет диктовать свои правила».

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Куртов отметил, что «в условиях тяжелых политических потрясений давать деньги — значит выбрасывать их на ветер».

«Вручая деньги или помощь неизвестно кому в Киргизии, нельзя надеяться, что они будут надлежащим образом расходоваться на нужды киргизского общества, а не тратиться на средства борьбы за власть», — сказал российский эксперт.