Париж, 3 ноября, 2020, 21:34 — ИА Регнум. По результатам опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (Ifop), рейтинг одобрения политики президента Франции Эммануэля Макрона возрос на 8 процентных пунктов в октябре. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Несмотря на повторное введение режима самоизоляции из-за роста числа заболевших коронавирусом и череду террористических актов на территории Франции, действия Макрона одобряют 46% опрошенных жителей страны по сравнению с 38% в сентябре. Это первый подъем данного показателя с марта 2020 года.

При этом 56% опрошенных считают, что президент «хорошо защищает интересы Франции за рубежом», 41% — что он «проводит правильную экономическую политику» и 37% убеждены, что он «отлично понимает проблемы простых жителей Франции».

Политику премьер-министра Франции Жана Кастекса одобряют 47% участников опроса.

Напомним, другой опрос, проведенный во Франции Французским институтом общественного мнения (Ifpop) и опубликованный в четверг, 22 октября, выявил, что 87% жителей страны считают, что «светское мировоззрение» находится в опасности после убийства учителя истории Самуэля Пати исламским экстремистом Абдуллахом Анзоровым.