Кальяри, Италия, 3 ноября, 2020, 21:21 — ИА Регнум. Двое молодых граждан Италии были оштрафованы на 400 евро каждый за пребывание в магазине без маски, передают местные СМИ во вторник, 3 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители надевают маски перед входом в магазин

При этом за ту же «сделку» продавец тоже получил штраф — в 530 евро: он продал двум оштрафованным молодым людям алкоголь в неположенное время.

По данным на3ноября, в Италии умерли39 412человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на353(днем ранее — на 233). Выздоровели302 275человек, за сутки этот показатель увеличился на6258(днем ранее — на 3637). Число подтвержденных носителей выросло на28 244(днем ранее — на 22 253). Было проведено чуть более182тысяч тестов, положительный результат — у15,49% (накануне — 16,39%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет759 829. В настоящее время заражены418 142человек (на21 630больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 35 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами. Правительство отвергает вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако властям регионов предоставлено право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении уже приняты.