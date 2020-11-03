Лондон, 3 ноября, 2020, 20:13 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 3 ноября, марка Brent держится вблизи отметки $40 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent подорожали на 94 цента (2,41%), до $39,91 за баррель. Чуть ранее в ходе торгов марка достигла максимума в $40,44 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI поднялись в цене на $1,05 (2,85%), до $37,86 за баррель. Максимум WTI — $38,31 за баррель.

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