Вена, 3 ноября, 2020, 20:11 — ИА Регнум. Убитый силовиками участник теракта 2 ноября в Вене мог иметь сообщников, пишет 3 ноября Bild.

(сс) Österreichische Außenministerium Канцлер Австрии Себастьян Курц

С таким заявлением выступил австрийский канцлер Себастьян Курц, отметивший, что хотя пока рассматривается версия одиночного террориста, она может оказаться ошибочной.

Курц «Но у нас ещё нет стопроцентной уверенности».

Он пояснил, что следствие пока остановилось на версии, что один террорист совершил акции в шести частях Вены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террорист, о котором говорит Курц, был убит вечером того же дня, в который он совершил нападения. По этому делу задержаны 14 человек — его потенциальных сообщников.