Миасс, Челябинская область, 3 ноября, 2020, 20:09 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено расследование уголовного дела против бывшего главы Миасского городского округа Станислава Третьякова. Его обвиняют в превышении полномочий и получении взятки, сообщает региональное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Следователи считают, что в 2012 году мэр получил две взятки, одна из которых на сумму более 140 тыс. рублей, а вторая — 300 тыс. А затем, превышая свои полномочия, инициировал передачу жилого фонда от одной из управляющих компаний другой коммунальной организации.

Преступления выявили сотрудники ФСБ. Уголовное дело уже направлено в суд.