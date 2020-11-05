Минск, 5 ноября, 2020, 06:08 — ИА Регнум. Обсуждение проблем экономической интеграции России как с Белоруссией, так и с другими государствами пост-советского пространства, состоявшееся в рамках встречи участников Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) и Евразийского форсайт-клуба Visio, выявило необходимость срочной выработки новых форм взаимодействия как в отношении межгосударственного бизнеса, так и в договоренностях между властью и народом. Как эта необходимость становится крайне острой, на примере высказываний о ситуации в Белоруссии показывает редактор ИА REGNUMЮрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

По мысли Александра Швеца, председателя Республиканского союза промышленников и предпринимателей Белоруссии, изначально воспринимавшаяся как просто «не-Лукашенко», «знамя оппозиции» — Светлана Тихановская все больше превращается в прозападного политика, а значит, ее поддержка белорусским народом будет только ослабевать. Тем не менее нельзя утверждать, что такое ослабление позиции Тихановской или любого другого лидера оппозиции приведет к укреплению позитивного образа белорусского президента Александра Лукашенко или белорусской власти как таковой.

Создавшееся положение может оказаться всего-лишь передышкой, после которой наступит волна еще более мощных и организованных весенних массовых выступлений протестующих. Раз ситуация в Белоруссии готова измениться, Россия также должна быть готова изменить свою позицию по отношению к Белоруссии. Верно ли это утверждение?

Читайте статью Юрия Баранчика «Углубление союзной интеграции должно идти на всех уровнях».