Варшава, 4 ноября, 2020, 08:35 — ИА Регнум. Пока США заняты выборами президента, а весь мир отвлекся, наблюдая это остросюжетное зрелище, в Польше незатихающие протесты могут вылиться в военный переворот. О том, что стало для него поводом и почему польской правящей партии «Право и Справедливость» пора серьезно побеспокоиться о предотвращении такого сценария, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В польских СМИ было опубликовано письмо 212 польских генералов и адмиралов в отставке, в котором они выразили свою озабоченность происходящими в стране протестами. Казалось бы, что в этом особенного? Но польские экс-командующие не ограничились констатацией тяжелого положения, создавшегося в результате массовых выступлений недовольных, бывшие генералы и адмиралы предложили свою помощь в создании «Совета национального спасения», который взял бы власть в свои руки.

Такое развитие событий стало бы важным прецедентом для ЕС и показало бы, что майданизация, она же «оранжевая революция», докатилась и до тихой Европы. Но как посмотрят на такой поворот событий Германия и Франция, которые поддержали украинский майдан в 2014 году и с тех пор не раз в этом раскаялись?

Читайте статью Станислава Стремидловского «В Польше запахло военным переворотом».