Киев, 4 ноября, 2020, 07:39 — ИА Регнум. На недавно прошедших на Украине выборах в местные органы власти обнаружилась необычная черта. О том, как медленно, но уверенно начинают набирать силу сторонники нормализации отношений с Россией, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

«Оппозиционная партия — За Жизнь» (ОПЗЖ) — политическая сила, прочно ассоциирующаяся с именем политика Виктора Медведчука, — стала отчетливо теснить правящих «Слуг народа», показывая на Юго-Востоке Украины результаты, где-то сравнимые, а где-то и превосходящие успехи партии президента Украины Владимира Зеленского.

При этом стоит учесть, что «медведчуковцам», как еще называют ОПЗЖ, чинились всякие препоны и даже, возможно, отмена местных выборов в 18 территориальных общинах была предпринята из опасения перед громким успехом, который могли бы продемонстрировать оппозиционеры из ОПЗЖ. На что же опираются эти оппозиционеры в своих успехах? Читайте статью Андрея Ганжи «Местные выборы на Украине: «медвежий марш» на Юго-Востоке».