Вашингтон, 3 ноября, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Не стоит идти на поводу у пропаганды, представляющей американские выборы как некую борьбу «добра со злом». В чем суть ожидаемых последствий для России и мира в случае победы кандидата от демократов или республиканцев на выборах в США, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

Существуют сейчас и будут существовать в дальнейшем такие аспекты геополитических отношений, в которых США придется взаимодействовать с Россией вне зависимости от того, кто станет следующим американским президентом. При этом отличие между Трампом и Байденом выразится скорее в тактике, которую проповедует каждый из них, чем в стратегической направленности усилий Вашингтона на мировой арене.

Так, например, Трамп своей наступательной манерой обеспечил «отступление» Ирана в сторону более тесного взаимодействия с Китаем, и если к власти придет Байден, он, вероятно, попытается это исправить. Какие еще различия могут существовать в международном поведении Байдена и Трампа? Читайте статью Александра Халдея «Что ждёт Россию при Трампе и при Байдене».