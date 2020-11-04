Варшава, 4 ноября, 2020, 04:37 — ИА Регнум. Горячая ситуация с массовыми протестами в Польше может оказаться ловким маневром польской правящей партии. От чего могли отвлечь поляков демонстрации «за аборты», рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

(сс) Katarzyna Czerwińska Сейм Польши

Похоже, что вброс рассорившего поляков постановления Конституционного суда, был призван переключить внимание с набиравших силу выступлений польских аграриев, требовавших изменения законодательства совсем по другому поводу. Те протесты польских фермеров, которые удалось заглушить, введя «абортную повестку», могли напрямую угрожать электоральным перспективам правящей польской партии «Право и Справедливость».

А вот борьба вокруг темы евгенических абортов, разделившая поляков на сторонников условно «левых» или «правых» политических утверждений, не сможет напрямую усилить польскую оппозицию. Читайте статью Станислава Стремидловского «Польша: «Право и Справедливость» абортами отбивается от фермеров».