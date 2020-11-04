Москва, 4 ноября, 2020, 03:02 — ИА Регнум. Выводы, которые сделала Еврокомиссия относительно рыночных механизмов в экономике России, оказались ожидаемо полны критики. Почему критика ЕК это не такой уж плохой знак и для экономики РФ еще совсем не всё потеряно, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Предприятия малого бизнеса

Доклад ЕК содержит сетования по поводу неразвитости в России по вине российского правительства таких «обязательных» черт экономики, как пресловутая «рыночность» или влияние профсоюзов. По сути, претензии ЕК можно свести к простому утверждению о гибельности малого количества частных владельцев в высших сферах российской экономики, а также отсутствия организаций, профессионально занимающихся защитой прав трудящихся.

Но стоит ли верить евросоюзовским утверждениям безоговорочно? Ведь как минимум существование широкого госсектора в отдельных областях российской экономики уже подтвердило свою необходимость. Может быть, и с профсоюзами всё не так однозначно? Читайте статью Галины Смирновой «Доклад Еврокомиссии о России: глобализации мешает российское правительство».