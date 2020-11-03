Москва, 4 ноября, 2020, 02:30 — ИА Регнум.

Связать федеральный бюджет с реальными делами развития России раз за разом оказывается нелегкой задачей как для правительства России, так и для ее Государственной думы. О том, что пора решительно исправить в подходах к принятию федерального бюджета, рассуждает с примерами из работы Думы и правительства обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Советский плакат

Утверждение закона о бюджете во втором чтении превратилось в рутину, поскольку депутаты могут не тратить силы и время на внесение поправок в свои предложения, а правительство «автоматически» прибавляет себе месяц срока к работе над проектом закона. Причем в прошлом году вклад Госдумы в рекомендации по поправкам носил скорее лозунговый, чем деловой характер.

Но цифры исправляются не лозунгами, а цифрами, более соответствующими реальности, и планам тех, кто управляет или должен управлять. Так в чем главные несоответствия желаемому и почему изменения в бюджете происходят зачастую без внятных на то причин? Читайте статью Андрея Маленького «Бюджет в Госдуме: некорректный момент или петля Мёбиуса?».