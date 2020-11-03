Кострома, 3 ноября, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Семилетнюю костромичку Элину Белову с диагнозом «гипопитуитаризм» не удалось обеспечить необходимым лекарством за счёт федерального бюджета, сбор средств на эти цели открыл благотворительный фонд имени Марины Гутерман — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из-за генетической патологии девочка отстаёт от сверстников в развитии и росте. Для стимуляции роста Элине требуется дорогостоящее лекарство «Генотропин». Покупать его самостоятельно семья ребёнка не в состоянии.

Напомним, ранее за помощью в Общероссийский народный фронт Костромской области обратилась бабушка ребёнка Елена Белова. Она рассказала, что на протяжении года препаратом девочку обеспечивал благотворительный фонд, а после статьи, опубликованной в «Российской газете» региональный департамент здравоохранения выделил больной несколько доз лекарства. Позднее, 7 сентября, ребёнку отказались предоставлять препарат.

Активисты ОНФ вели переговоры директором департамента здравоохранения Евгением Нечаевым, в ходе которых попросили его продолжить лечение из средств федерального бюджета в рамках программы «14 высокозатратных нозологий». Нечаев обещал обсудить вопрос с Минздравом, но затем уволился с должности, отправившись руководить городской больницей Костромы. Реакции из Москвы активисты не получили.

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В результате, бабушке больной девочки вновь пришлось обратиться за помощью к благотворителям. Сейчас фонд имени Марины Гутерман собирает 307 тысяч рублей — этих средств хватит, чтобы обеспечить Элину гормональным средством до октября 2021 года.

В дальнейшем активисты ОНФ намерены попросить депутатов законодательного собрания региона обеспечить ребёнка лекарствами из средств бюджета области. Бабушка Элины вновь собирается обращаться в приёмную Президента и к губернатору Костромской области Сергею Ситникову.