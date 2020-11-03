Кемь, Карелия, 3 ноября, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Стали известны результаты взятых управлением Росприроднадзора по Карелии проб воды в реке Чирко-Кемь сразу после размыва участка дамбы Белопорожских ГЭС, из-за чего в реку попали нефтепродукты. На левом берегу реки предельно допустимые нормы концентрации превышены в 280 раз. Об этом 3 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Пресс-служба администрации Республики Карелия. После прорыва дамбы на Белопорожской ГЭС содержание нефти было превышено в 280 раз

Как ранее сообщало ИА REGNUM, размыв участка дамбы Белопорожской ГЭС-2 произошел вечером 24 октября. В результате в реку Чирко-Кемь попало не менее 600 литров трансформаторного масла, в настоящий момент специалисты уточняют масштаб и количество нефтепродуктов, оказавшихся в реке.

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По словам Парфенчикова, сейчас на месте прорыва дамбы продолжаются восстановительные работы. Однако большую тревогу у региональных чиновников вызывают экологические последствия аварии и загрязнение береговой линии и реки Кемь. По результатам лабораторных исследований проб воды, взятых непосредственно в момент разлива, то есть когда концентрация загрязнения была максимальной, содержание нефтепродуктов в воде превышено по правому берегу — в 3,6 раза, по левому — в 280 раз.

«Да, площадь разлива относительно небольшая, но такое превышение серьезно само по себе», — отметил Артур Парфенчиков.

Сразу же после прорыва к ликвидации загрязнения оперативно подключилась специализированная организация — Карельское профессиональное спасательное формирование «СМАРП». Специалисты установили боновые заграждения, локализовали место появления пленки нефтепродуктов, обработали загрязнение береговой части сорбентами и другими специальными веществами.

«Сегодня наши спасатели вновь выехали на место происшествия для проведения дополнительных работ. Они извлекают из воды прибитые к берегу промасленные бревна, трубы, другой строительный мусор», — уточнил глава республики.

После проведения всех очистительных мероприятий новый анализ воды еще не проводился — повторно пробы для исследований специалисты управления Росприроднадзора возьмут 5 ноября. Результаты покажут, насколько эффективными были предпринятые нами меры.

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По просьбе главы Карелии теперь контролировать строительно-монтажные работы на Белопорожской ГЭС будет Ростехнадзор. Также Артур Парфенчиков направил письмо на имя руководителя Росприроднадзора с просьбой взять ситуацию с розливом нефтепродуктов под особый контроль.

«Гидроэлектростанции возводят на реке Кемь, а поскольку она находится в собственности Российской Федерации, то, в соответствии с Водным кодексом, надзор осуществляет Управление федеральной службы в сфере природопользования», — пояснил он.

Что касается установления причины произошедшего, этим занимаются сотрудники правоохранительных органов.