Ярославские рестораторы и отельеры просят власти не вводить ограничения
Ярославль, 3 ноября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. К уполномоченному по правам предпринимателей Ярославской области Альфиру Бакирову поступила копия обращения от бизнеса в адрес губернатора региона с просьбой не вводить новые ограничительные меры в отношений предприятий общепита и гостиниц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.
Предприятия сферы туризма, гостиницы и общепит встревожены анонсированными на прошлой неделе «коронавирусными» ограничениями. Напомним, речь шла о приостановке работы заведений общепита и event-отрасли в период с 23:00 до 6:00 часов, а также запрете общепиту проводить массовые мероприятия численностью более 10 посетителей.
В обращении, под которым подписались 122 предпринимателя из Ярославля, Ростова, Углича и Рыбинска, указано, что предлагаемые ограничительные меры «приведут к самым катастрофическим последствиям». У большинства предприятий с марта по октябрь выручка упала более, чем на 50%, а в отдельных случаях — в несколько раз. Многие представители отрасли считают, что ограничение времени работы предприятий до 23 часов приведет к падению выручки еще на 30%, а для некоторых станет «началом конца».
Кроме того, организации сферы гостеприимства просят рассмотреть ряд мер, направленных на поддержку отрасли: речь идет о продлении льготных условий выплаты арендных платежей, возобновлении прямых субсидий бизнесу и так далее.
Альфир Бакиров сообщил, что по этому вопросу ещё на прошлой неделе он встречался с председателем Общественного совета по туризму при областном департаменте туризма Александром Седухиным.
Уполномоченный также просит правительство области ещё раз взвесить все «за» и «против» введения таких ограничений и надеется, что консолидированное мнение бизнес-сообщества будет услышано. Официальное письмо об этом будет направлено в ближайшие дни.
Также Альфир Бакиров считает, что в условиях «второй волны» государство должно продлить меры господдержки бизнеса.
Официального постановления правительства области, регламентирующего работу заведений общепита в ночное время, пока нет. После 23.00 часов ярославские кафе и рестораны работают в обычном режиме.