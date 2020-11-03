Ярославль, 3 ноября, 2020, 16:21 — ИА Регнум. В Ярославской области на карантин отправлены более 1700 воспитанников дошкольных учреждений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную статистику регионального департамента образования.

Yarregion.ru Детский сад в Ярославле

По данным на 3 ноября в 49 детских садах региона острой респираторной вирусной инфекцией болеют 630 детей. В связи с этим на карантин отправлено 85 групп, которые посещают 1772 ребенка. Карантин по ОРВИ коснулся 24 дошкольных учреждений в Ярославле, 5 детсадов Рыбинска, 6 в Тутаевском районе, 4 в Переславле, а также групп в Угличском, Пошехонском, Любимском, Ростовском и Ярославском районах.

Данные по распространению коронавирусной инфекции значительно меньше. На данный момент в регионе коронавирус подтвержден у 10 дошкольников. Карантин из-за COVID-19 объявлен в 11 группах, которые посещали 240 человек. Также по данным на 3 ноября коронавирусная инфекция выявлена у 11 работников детских садов, в том числе у 4 воспитателей.