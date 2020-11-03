Киев, 3 ноября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщил сам Турчинов 3 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

«На этот раз меня вызывают для допроса по расследованию преступлений, совершённых в связи с массовыми протестами в 2013—2014 годах», — рассказал он.

Туричнов считает, что «дела Майдана» правоохранители расследуют на заказ некоторых политических сил, в частности «Оппозиционной платформы — за жизнь».

Напомним, во время госпереворота 2014 года Турчинов, будучи спикером Верховной рады, узурпировал власть, присвоив себе полномочия законного президента страны Виктора Януковича. Именно Турчинов отдал приказ о начале карательной операции в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турчинов предложил президент Украины Владимиру Зеленскому «освободить» российский Крым и вернуть его в состав Украины.

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