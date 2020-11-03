Женева, Швейцария, 3 ноября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Гонконг инициировал во Всемирной торговой организации (ВТО) торговый спор о новых требованиях по маркировке гонконгских товаров в США, сообщили в штаб-квартире ВТО.

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Власти Гонконга оспаривают несколько юридических, регулятивных, исполнительных и административных мер США. В соответствии с новыми требованиями гонконгские товары должны маркироваться как китайские.

Консультации в ВТО, инициированные Гонконгом, направлены на двустороннее обсуждение вопросов без привлечения арбитража. Если за 60 дней стороны не договорятся между собой, то Гонконг вправе обратиться к арбитрам.

Ранее власти Гонконга неоднократно обращались к США с просьбой отменить новое требование по маркировке, но Вашингтон не ответил на соответствующие запросы.