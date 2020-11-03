Москва, 3 ноября, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Цены на нефть 3 ноября почти повторяют тенденцию вчерашнего дня, когда в первой половине дня рынок падал, а в середине дня начался безудержный рост, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня ко второй половине дня цена нефти марки Brent выросла на 2%, до $40,03 за баррель, вернувшись на психологически значимую отметку, а цена WTI, восстанавливаясь после падения, выросла на 2,4%, до $38,05 за баррель.

Нефтяной рынок ожидает итогов совещания в Минэнерго РФ с главами нефтяных компаний, которое началось 2 ноября и продолжится 3 ноября вечером.

Российские и зарубежные СМИ уже сообщают, что нефтяники вместе с главой министерства придут к выводу рекомендовать ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти до начала I квартала 2021 года.

Для уверенного разворота вверх цене Brent надо закрепиться сегодня выше $40 за баррель. Прогноз по вероятному коридору цены Brent на сегодня составляет $38−40,50 за баррель», — полагает эксперт.

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