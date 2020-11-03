Ярославль, 3 ноября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Житель Ярославля намерен написать заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело в связи с гибелью пожилой матери, не дождавшейся приезда скорой помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сын погибшей Валерий Блохин.

Скорая помощь

«Моя мама лечилась в областной больнице, ей делали операцию на сердце. Там она заразилась коронавирусом. Ее перевели в инфекционную больницу, где она лежала две недели. Оттуда ее выписали домой. В тот же день ей стало плохо. Ей вызвали скорую, оставили два телефона для связи — самой мамы и родственника. Но когда скорая приехала, маме было уже так плохо, что она не смогла ответить ни на домофон, ни на телефон. Врачи не дождались ответа и уехали, по второму телефону никто не позвонил», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMВалерий Блохин.

Сын в это время находился в командировке в другом городе. Валерий Блохин звонил в различные службы, связанные со здравоохранением, и не мог ничего узнать о судьбе матери. Утром на квартиру пришла внучка, которая обнаружила, что дверь в квартиру открыта.

«Мама из последних сил открыла дверь, но врачи не пришли. Она упала и умерла. Я буду добиваться наказания виновных», — рассказал Валерий Блохин.

В департаменте здравоохранения Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по этому случаю начата служебная проверка. Также там рассказали, что вызов был, и скорая помощь приехала в течение 30 минут. Другой информации в ведомстве предоставить пока не смогли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проблемах, связанных с работой скорой помощи в Ярославле. Из-за большого числа вызовов врачи обслуживают в первую очередь экстренные ситуации.