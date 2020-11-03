Киев, 3 ноября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. У Украины есть несколько альтернатив взамен Минским соглашениям. Об этом заявил глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук 3 ноября в интервью «Интерфакс Украина».

В.С.Білецький Леонид Кравчук

«Это могут быть различные форматы. Можно, скажем, использовать Будапештский меморандум, можно использовать соответствующие силы «Большой семёрки», можно другие пути использовать международно-правового характера, опыт в мире такой есть», — сказал он.

Кравчук добавил, что это его личное мнение, а решение по поводу государственной политики будет принимать президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Германии на Украине Анка Фельдхузен заявила, что Украина не сможет получить гарантии безопасности, прописанные в Будапештском меморандуме, поскольку данный документ представляет собой политическую декларацию.