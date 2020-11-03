Санкт-Петербург, 3 ноября, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Власти Петербурга решили создать совместное предприятие с банком ВТБ для строительства городского метрополитена. Об этом заявил 3 ноября вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

«Петербургский метрополитен» Тоннель метро

«Сейчас мы рассматриваем вопрос создания совместной компании с коллегами из ВТБ, где Санкт-Петербург будет иметь контрольный пакет акций и таким образом будет осуществляться контроль со стороны городской администрации, правительства города за всеми вопросами, связанными с метростроением», — сказал Соколов.

Он признал, что возможны и «форматы ГЧП», но они более «тяжелые». Однако с учетом возможностей банка ВТБ, считает Соколов, «какие-то финансовые бреши» будут скорректированы в ближайшие три года, когда городская экономика будет восстанавливаться после падения цен на нефть и коронавирусных ограничений.

«Сейчас мы форматируем наши юридические отношения и долгосрочную программу, работаем над дорожными картами и в ближайшее время сможем представить план развития метростроения на ближайшие годы», — заявил Соколов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам Соколова, банк ВТБ предоставил Петербургу не только финансовую помощь, но и «политическое, организационное плечо в решении этой задачи». Возможно, ВТБ также будет помогать с обновлением подвижного состава городской подземки.

Заметим, несколько десятилетий единственным и генеральным подрядчиком по строительству петербургского метро было ОАО «Метрострой». Минувшей зимой ее генеральный директор Николай Александров, который сменил на посту своего отца Вадима Александрова, был арестован по уголовному делу о растрате, его сместили с позиции руководителя. Соколов заявил, что с кадровым составом «Местротроя» будут поступать «максимально безболезненно» в виду новых перспектив.

«Этот вопрос будет идти максимально корректно и безболезненно для существующей юридической структуры «Метростроя». И очень важно, чтобы те компетенции, которые наработаны нашими метростроителями за более чем 60-летнюю историю, они все были сохранены и приумножены в формате новой компании», — сказал чиновник Смольного.

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Ранее стало известно, что Вадим Александров ушел помогать АО «Стройтрансгаз», контролируемому бизнесменом Геннадием Тимченко, «курировать строительство метрополитена в Санкт-Петербурге». Для этих целей «Стройтрансгаз» в июле 2020 года зарегистрировал в Петербурге новое АО «Метротранстрой».