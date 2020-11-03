Москва, 3 ноября, 2020, 14:35 — ИА Регнум. Если главой Белого дома станет нынешний кандидат в президенты Америки Джо Байден, то он усилит санкции против РФ, а если во главе США останется их действующий руководитель Дональд Трамп, то он ограничится незначительным санкционным давлением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

Gage Skidmore Джо Байден

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«В любом случае кардинально ничего не поменяется. Санкционная риторика и дальше будет продолжена. В случае с Байденом она будет более жесткой и, возможно, более масштабной. Трамп за свои годы президентства хоть и вводил санкции, но они не были жесткими и часто были индивидуальными, — сказал экономист. — С другой стороны, Байден не будет активно поддерживать американских нефтяников, и цены на нефть могут подрасти, что для России выгодно. Трамп же продолжит ограничиваться незначительным санкционным давлением».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что после выборов президента США санкции против России, скорее всего, не будут усиливаться.