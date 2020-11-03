Санкт-Петербург, 3 ноября, 2020, 14:35 — ИА Регнум. Валентин Енокаев, победитель второго сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен первым заместителем председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

АНО «Россия — страна возможностей» Валентин Енокаев назначен первым заместителем председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Валентин Енокаев родился 4 ноября 1984 года в Ленинграде. Окончил Балтийский государственный технический университет («Военмех») по специальности «Информационно-космическая техника и технологии». Работал инженером по согласованиям в ЗАО «Бюро техники кондиционирования и охлаждения», реализовал пилотный проект по внедрению на российский рынок оборудования для автоматизированных парковок. В 2007 году возглавил проект отдела заказчика в Строительной компании «Импульс» и работал над проектами по возведению подземных городских парковок Санкт-Петербурга. С мая 2008 года возглавил ряд проектов в компании «Геоизол». В их числе — проект по инженерной подготовке территории и строительству инженерной инфраструктуры олимпийских объектов в Сочи. С октября 2013 года до настоящего назначения был заместителем генерального директора — начальником управления развития транспортной инфраструктуры в АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти», где занимался синхронизацией вопросов развития транспорта города и области.

«Первый заместитель комитета по транспорту — это ответственная должность, на которой заниматься придется всем. Надо быть в курсе всех событий, происходящих в транспортном комплексе Санкт-Петербурга. Но, в первую очередь, конечно, это операционная деятельность — это работа метрополитена Санкт-Петербурга, работа трамваев, троллейбусов, автобусов, такси, пригородных электричек, аэропорта, водного транспорта, ряда целых структурных объектов автовокзалов, пассажирского порта, то есть, в целом, фронт работы достаточно большой. В полномочия комитета входит, в том числе, и регулирование воздушного пространства, включая бесплотные транспортные средства. Самая главная задача — бесперебойная работа транспорта», — поделился Валентин Енокаев.

Первый заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга отметил, в ближайшие месяцы одна из главных задач — дисциплинировать пассажиров в ситуации эпидемиологической обстановки, чтобы носили маски и соблюдали режим. Из первоочередных административных задач — распределение полномочий между комитетами.

«Мы хотим все управление транспортным комплексом сосредоточить под комитетом по транспорту — это не только управление транспортными средствами, но и управление инфраструктурой, то есть светофорами, дорожными знаками, парковочным пространством. Это немного шире, чем просто транспортные средства. Поэтому предстоит определенная административная реформа. Если говорить про конкретные инфраструктурные проекты, я буду заниматься концепцией развития железнодорожного узла Санкт-Петербурга», — рассказал о своих планах в новой должности Валентин Енокаев, — «На конкурсе «Лидеры России» мне повезло с наставником. Меня выбрал генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Валентинович Белозеров. У нас было 5 очных встреч, в рамках которых он мне дал поручение сдать концепцию развития железнодорожного узла, на тот момент разрабатываемую в Санкт-Петербурге. Эта концепция использования железных дорог в Петербурге для пассажирских перевозок по подобию, сделанному в Москве — МЦК, МЦД. Такая работа и в Санкт-Петербурге тоже началась. Я над предложениями в инициативном порядке поработал и отдал на рассмотрение своему наставнику. Он поддержал мои предложения, и они в итоге вошли в концепцию. Сейчас одной из моих задач является как раз реализация концепции в целом, в частности этих предложений. Предложения достаточно амбициозные, в том числе строительство железнодорожного кольца в Санкт-Петербурге. Оно будет самым главным мероприятием».

По словам первого заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга, для замыкания кольца необходимо построить железнодорожный тоннель, который соединит два вокзала — Финляндский и Балтийский. Это позволит создать аналог кольцевой ветки метро Санкт-Петербурга. Диаметр будет меньше, чем в Москве. Однако, построив этот тоннель, интегрируемость в метро станет гораздо выше, так как пересадка в метро станет гораздо быстрее. Можно будет пересесть с железной дороги в метрополитен за 5 минут, в наземном исполнении это минут 15, что долго и неудобно для пассажира.

«В чем заслуга конкурса «Лидеры России»? Важно отметить, что обсуждение с наставником Олегом Валентиновичем Белозеровым концепции развития железнодорожного транспортного узла в Санкт-Петербурге может стать одним из ключевых событий для города. Это мероприятие не на 2025 год, а на 2030 год. Сейчас мы начинаем только развивать эту идею и к ней идти. Но 2030 год — это вполне реальный план. Планирование в транспортной инфраструктуре не бывает на год или два», — подчеркнул Валентин Енокаев.

В 2019 году Валентин Енокаев стал победителем конкурса «Лидеры России», где представил социальный проект «Дорога в будущее», нацеленный на повышение значимости профессий транспортной сферы среди подростков.

«Этот проект жил год, и мы с удовольствием его реализовывали. Суть проекта очень простая — мы проводили экскурсии для детей на объекты транспортной инфраструктуры, знакомили их с работой порта, аэропорта, трамвайного депо. Это массовое мероприятие. В связи с эпидемиологической обстановкой, нам пришлось приостановить проект. Но как только ситуация нормализуется, как только режим ограничений снимется, конечно, мы продолжим реализацию проекта и знакомить детей с объектами транспортной инфраструктуры, потому что это отличный наглядный урок профориентации, развивающий и привлекающий ребят в инженерные и рабочие специальности», — сообщил Валентин Енокаев.

После победы во втором сезоне конкурса «Лидеры России» 19 марта 2019 года Валентин Енокаев был приглашён на встречу с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой поделился мнением о развитии транспортного комплекса Санкт-Петербурга и создании автомобильной дороги «Широтная магистраль скоростного движения».

«Я не один из транспортного комплекса Санкт-Петербурга, который прошел сквозь конкурс «Лидеры России». В нашей команде такие люди тоже есть. И будем, конечно, привлекать еще. Самой цели набрать чисто победителей нет, мы смотрим, с одной стороны, чтобы человек был из отрасли, с другой стороны — победитель, финалист и полуфиналист «Лидеров России» — это хорошее прошлое, говорящее о человеке амбициозном», — сказал Валентин Енокаев, — «Конкурс «Лидеры России» дал мне многое: знания, нетворкинг, контакты. Но главное — друзей. Дал возможность познакомиться с людьми, которые по духу, по амбициям, по мыслям схожи. И мы, того не ожидая, сдружились. Сдружились так, что встречаемся постоянно, переживаем друг за друга, помогаем друг другу. И сейчас моя жизнь с этими людьми плотно связана».