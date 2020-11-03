Санкт-Петербург, 3 ноября, 2020, 14:39 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе погиб студент пятого куса Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе вуза.

Пресс-служба ПСПбГМУ. В Нагорном Карабахе погиб студент пятого куса Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.

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Студент пятого курса лечебного факультета Андраник Навоян был призван на службу в армию Арцаха.

«26 октября 2020 года в Нагорном Карабахе, спасая раненых, Андраник погиб, получив тяжелое осколочное ранение», — говорится в сообщении вуза.

Погибшего студента в Первом меде охарактеризовали как доброго, смелого, сильного человека, который всегда действовал без раздумий, жертвуя собой, отдавая себя полностью, без остатка, проявляя все свое неравнодушие и сострадание.

«Он был верен себе, своим принципам с первой и до самой последней секунды жизни. Настоящий мужчина, настоящий врач, настоящий герой», — резюмировали в ПСПбГМУ.