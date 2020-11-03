Ставрополь, 3 ноября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. В Ставропольском крае планируется охватить учителей тестированием на коронавирус. Общее число педагогов составит около 38 тыс. человек, сообщили 3 ноября в пресс-службе губернатора края по итогам заседания координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

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Поручение о проведении тестирования учителей на COVID-19 отдал глава Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, необходимо завершить все проверочные мероприятия в период школьных каникул.

«Я прошу всю эту работу выполнить, пока идут каникулы, чтобы сделать безопасным начало новой четверти в школах края», — цитирует губернатора его пресс-служба.

Помимо этого, в регионе за каникулы должны быть проведены дезинфицирующие работы во всех образовательных учреждениях, а также проверена работа оборудования для обеззараживания воздуха, установленного в школах.