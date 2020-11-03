Москва, 3 ноября, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Стиль управления президента США Дональда Трампа в случае его победы на очередных президентских выборах может превратиться в магистральную линию внутренней и внешней политики страны. Об этом 3 ноября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

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"Если каким-то образом останется Трамп, то в таком случае «трампизм» как более-менее цельная философия или понятный подход к решению внутриполитических и внешнеполитических проблем, как они обозначились за эти три-четыре года, получит право гражданства», — заявил Васильев.

«Можно будет сказать, что Америка совершила или совершит такой разворот, который, может быть, превратиться в «трампизм» без Трампа. Если Трамп каким-то образом, учитывая его возраст, сойдёт с политической арены, у него найдётся много преемников и много желающих продолжить его дело», — указал он.