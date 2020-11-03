Москва, 3 ноября, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Нефть марки Brent вполне может упасть ниже $35 за баррель. Технически цене для этого нужно пробить вниз уровень поддержки в $37, тогда будет открыт путь на $35 и ниже, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Artur1917 Добыча нефти

«Однако на уровне в $34,5 за баррель находится достаточно сильная поддержка, и кроме того, цены на нефть падают с середины октября и выглядят уже достаточно перепроданными. Так что есть достаточно большая вероятность, что цена Brent, провалившись ниже $35 за баррель, потом пойдёт вверх.

Но этому должны поспособствовать ещё и фундаментальные факторы, прежде всего, состояние спроса и предложения. Распространение коронавируса по Европе и миру вызывает опасения относительно того, что восстановление спроса на нефть будет отложено на неопределённый срок.

Также сегодня самые главные факторы, работающие против роста цен на нефть — это рост добычи нефти в Ливии и США. В ближайший месяц, по оценкам Национальной нефтяной корпорации Ливии, добыча нефти в Ливии может достигнуть 1 млн баррелей в день.

В настоящее время она составляет примерно 620 тыс. баррелей в сутки, то есть всего за месяц добыча в этой стране вырастет на 60%.

При этом страны-участницы ОПЕК+ оказались, похоже, не слишком готовы к такому повороту событий. Пока никаких заявлений о том, что ОПЕК+ может повременить с дальнейшим увеличением квот на добычу нефти от участников соглашения не поступало.

Однако президент России Владимир Путин не исключил, что ОПЕК+ может и продлить действующие квоты на сокращение добычи нефти, то есть фактически не исключил, что жёсткие ограничения на добычу нефти могут сохраняться.

Но пока ОПЕК+ не объявит о том, какие меры готов принять по сокращению добычи нефти с учётом появления на рынке (совсем некстати) нефти из Ливии, у цен на нефть останется потенциал для движения вниз на $34 за баррель», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября фьючерсы на нефть Brent подешевели еще на 3,29%. Теперь их цена составляет чуть больше $36 за баррель.

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