Санкт-Петербург, 3 ноября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили за зданием администрации и суда Московского района Санкт-Петербурга неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом 3 ноября сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Снаряд, найденный в Петербурге

Ржавый снаряд времен войны был обнаружен во время проведения работ по благоустройству территории у дома 129 по Московскому проспекту, в котором располагается администрация Московского района и районный суд, 2 ноября около 18:10 мск. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, спасатели, а также ОМОН Росгвардии.

Как уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все работы на месте обнаружения опасной находки были остановлены, прилегающая территория оцеплена сотрудниками полиции.

Специалистами-взрывотехниками ОМОН ГУ Росгвардии было установлено, что найден представляющий опасность неразорвавшийся и подвергшийся коррозии 88-миллиметровый артиллерийский снаряд, предположительно, от немецкого зенитного орудия времен Великой Отечественной войны.

«Взрывотехники ОМОН вывезли снаряд на специализированный полигон, расположенный в Ленинградской области, где с соблюдением необходимых мер безопасности его уничтожили», — уточнили в ведомстве.