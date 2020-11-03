Кострома, 3 ноября, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Костромича, дважды нарушившего предписанный режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тысяч рублей. Такое решение опубликовано на сайте Свердловского районного суда города Костромы.

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Мужчина контактировал со знакомым, у которого был выявлен вирус SARS-CoV-2. Согласно требований по профилактике распространения коронавируса, он должен был находиться на карантине с 8 по 17 июля.

Однако, костромич не согласился с необходимостью ограничений и лично пришёл в приёмную управления Роспотребнадзора по Костромской области с требованием отменить предписание о карантине. Примечательно, что для того чтобы попасть в кабинет главного санитарного врача региона Александра Кокоулина, мужчина представился помощником сенатора.

Узнав цель визита, Кокоулин попросил посетителя срочно покинуть кабинет. Все служебные помещения пришлось дезинфицировать. Требования костромича остались без удовлетворения.

После неудачи в общении с чиновником поборник личной свободы в период эпидемии решил просто игнорировать требования закона, и через 5 дней после этого инцидента пришёл на работу.

В итоге, нетерпеливому мужчине назначили минимальный, но всё равно существенный административный штраф по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Тем временем в Костромской области не снижается число ежедневно выявляемых случаев инфицирования новым коронавирусом. Как сообщает 3 ноября региональный оперативный штаб, за последние сутки SARS-CoV-2 выявили у 125 человек, 101 пациент излечился. В регионе скончались две больные — пожилые женщины 62 и 92 лет. Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 152. С начала эпидемиологического периода в области обнаружили 7714 заражённых, 5246 из них выздоровели. В больницах сейчас находится 294 человека, ещё 2022 гражданина лечатся на дому.