Москва, 3 ноября, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Отсрочка выплат по обязательствам стала самой значимой мерой поддержки туристической отрасли. Об этом 3 ноября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Наиболее важное решение — отсрочка обязательств, которая позволила индустрии удержаться на плаву. Акция по кешбэку — тоже мера, которая позволила увеличить обороты. По иным материальным видам помощи никто из отрасли не получил», — сказала Ломидзе.

Таким образом вопрос восстановления туристической отрасли стоит очень остро, отметила глава АТОР.