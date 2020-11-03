Москва, 3 ноября, 2020, 13:31 — ИА Регнум. В России нет системных мер поддержки для организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом 3 ноября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Отрасль выживает как может. Системных мер поддержки, направленных на предпринимателей, не относящихся к МСП, нет», — сказала Ломидзе.

По её словам, для относящихся к МСП организаций наиболее существенной мерой поддержки стали субсидии на выплату зарплат. По всей стране этой мерой воспользовались до 3% предпринимателей.

«Но у банков, которые были уполномочены выдавать эту помощь, деньги закончились быстрее, чем очередь из получателей. Хорошо, что эта мера была, но это больше косметическая мера», — заявила Ломидзе.