Ярославль, 3 ноября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области отказалось от традиционных новогодних торжеств в концертно-зрелищном центре «Миллениум». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом правительстве.

City-yaroslavl.ru КЗЦ «Миллениум»

«На прошлой неделе губернатор Дмитрий Миронов распорядился не проводить массовые мероприятия, связанные с Новым годом, по причине сложной эпидемиологической обстановки», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Также в настоящее время рассматривается возможность отмены или переформатирования других массовых мероприятий, запланированных на ноябрь и декабрь.

При этом, как уточнили в правительстве, возврат к проведению массовых мероприятий возможен, если эпидемиологическая ситуация в регионе улучшится.