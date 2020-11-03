Правительство Ярославской области отказалось от новогодних торжеств
Ярославль, 3 ноября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области отказалось от традиционных новогодних торжеств в концертно-зрелищном центре «Миллениум». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом правительстве.
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КЗЦ «Миллениум»
«На прошлой неделе губернатор Дмитрий Миронов распорядился не проводить массовые мероприятия, связанные с Новым годом, по причине сложной эпидемиологической обстановки», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.
Также в настоящее время рассматривается возможность отмены или переформатирования других массовых мероприятий, запланированных на ноябрь и декабрь.
При этом, как уточнили в правительстве, возврат к проведению массовых мероприятий возможен, если эпидемиологическая ситуация в регионе улучшится.